إنفو مغرانتس: إيطاليا تعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى الجحيم على الأرض في ليبيا

ليبيا- انتقد تقرير تحليلي نشره موقع “إنفو مغرانتس” الإفريقي المعني بأخبار ظاهرة الهجرة غير الشرعية السياسة الإيطالية المتبعة لمكافحة الظاهرة الممتدة عبر ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “ألدو ليغا” الباحث في معهد الدراسات السياسية الدولية الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له تأكيده التعامل الخاطئ لبلاده مع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا بعد أن عانى جل هؤلاء من عديد الفظائع في البلاد.

وبين التقرير إن حكومة إيطاليا لم تقم بإنشاء نظام استقبال مناسب للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا واستعانت عوضا عن ذلك بتقديم المساعدات المالية وخدمات التدريب وغيرها لخفر السواحل الليبيين لمنع وصول هؤلاء إلى السواحل الإيطالية.

وبحسب “ليغا” فإن ثمن منع هؤلاء كان إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز الليبية ووفاة عدد منهم في البحر الأبيض المتوسط فيما أشار “ماركو بيرتوتو” عضو منظمة “أطباء بلا حدود” إلى أن الحكومة الإيطالية تقول إنها تريد تحسين الوضع لكنها في الواقع تكرس سياسات العودة والاحتجاز.

وأضاف “بيرتوتو” بالقول إن الإعادة القسرية تعني العودة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى مراز الاحتجاز الليبية أي الجحيم على الأرض.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية