الحبس الاحتياطي للمتورطين في سرقة مشروعيْ أبو شيبة وتربية السمان بغريان

أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي والإحالة للمحاكمة لمن ثبت تورطه في سرقة آلات ومعدات الإنتاج في مشروعيْ أبوشيبة، وتربية السمان الزراعييْن، عن طريق الإهمال و التقصير في أداء مهام الإدارة والإشراف والحراسة.

وجاء أمر الحبس بعد إنجاز مكتب النائب العام التحقيق الابتدائي في الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ عميد بلدية غريان.

ووجهت النيابة العامة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالانتقال إلى المشروعين المستهدفين والعمل، بمعيّة بلدية غريان وجهاز الشرطة الزراعية، على حصر احتياجات استئناف العمل وتوفير الحماية وتقدير قيمة المبالغ المالية التي تستلزم إعادة تأهيل المشروعين.

وأضاف مكتب النائب العام أنه بعد إنجاز هذه الخطوة؛ تسلّمت الجهة المختصة أراضي المشروعين، وباشرت أعمالها الرامية إلى تحقيق أغراضهما.

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