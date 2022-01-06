الاجتماع الثاني للبعثات الدبلوماسية الليبية في قارتي آسيا و أستراليا 

طرابلس 06 يناير 2022 (وال) _ عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعا بالبعثات الدبلوماسية في أفريقيا وآسيا.

وجاء هذا الاجتماع بناء على تعليمات السيدة وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” و السيد “محمد عيسى” وكيل الشؤون السياسية

وتناول الاجتماع، متابعة عن قرب لعمل السفارات الليبية بالخارج للوقوف على أوضاعها، وما إذا هناك صعوبات و اختناقات قد تواجه، كما تناول المشاكل والصعوبات التى تواجه سير العمل. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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