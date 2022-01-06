الدبيبة يحضر التمام الصباحي لطلبة كلية الشرطة

حضر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، التمام الصباحي لطلبة كلية الشرطة بمدينة العزيزية، وكان في استقباله وزير الداخلية خالد مازن ومدير كلية الشرطة محمد ابوحجر.

وبعد التمام قام الدبيبة بتفقد أماكن الإقامة والطعام والقاعات الدراسية للطلبة المستجدين واستمع لشروح من قبل الوزير ومدير الكلية عن الخطة التطويرية للكلية.

وأفاد الوزير بأن هذه الدفعة رقم 36 وعددها 309 طالب من كافة مناطق ليبيا ومن حملة الشهادة الثانوية والذين اجتازوا امتحانات القبول المختلفة، مؤكدًا بأن الكلية كانت متوقفة عن قبول الطلبة منذ سنة 2011م وتعتبر هذه الدفعة الأولى منذ ذلك الوقت.