«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة أحيانًا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– تكاثر السحب مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تتخللها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

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