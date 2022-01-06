تقرير قبرصي: الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا لن تقام في الربع الأول من هذا العام

ليبيا – توقع تقرير تحليلي نشرته صحيفة “هيلينك شيبنغ نيوز وورلدوايد” القبرصية الناطقة بالإنجليزية انخفاض إنتاج النفط في ليبيا لأدنى مستوى خلال 14 شهرا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد ربط هذا الانخفاض بالحصار المفروض على بعض الحقول في المنطقة الغربية وصيانة الخطوط الناقلة في نظيرتها في الشرق فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووفقا لخبراء ستحدد علاقة حكومة الوحدة الوطنية بمجلس النواب المستقبل السياسي لليبيا فيما أوضح إلياس صديقي المدير المساعد في شركة “ويسبرنغ بيل” لإدارة المخاطر إن من المؤكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن تحدث في الربع الأول من العام 2022.

وأضاف صديقي إن كل النتائج تتوقف على الخطوة التالية لمجلس النواب وما إذا كان سيشكل حكومة مؤقتة جديدة أو يمدد تفويض حكومة الوحدة الوطنية التي تلقى رئيسها عبد الحميد الدبيبة الدعم العسكري مؤخرا من جماعات مسلحة فيما لن تجرى الانتخابات قبل 6 أشهر من الآن.

وبحسب التقرير فإن أي تصعيد مرتبط بالانتخابات الرئاسية والتشريعية يمثل خطرا على سوق النفط في ظل انخفاض الإنتاج النفطي الليبي بسبب مشاكل أخرى ناجمة عن البنيتة التحتية الإنتاجية المنهكة ونقص الأموال اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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