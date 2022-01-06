تقلبات جوية منتظرة على مناطق ليبيا.. بدايةً من مساء اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تؤثر تقلبات جوية بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة، وتشمل مناطق الشمال الشرقي من يوم السبت.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ؛ ستشهد السماء بها تكاثرًا للسحب من مساء اليوم مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية تكون جيدة على بعض المناطق؛ مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تنشط بداية من مساء الغد، تصل سرعتها إلى “25” عقدة فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا اعتبارًا من مساء اليوم، ويكون ملحوظًا خلال الأيام القادمة.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فستكون السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد، مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة، تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا اعتبارًا من يوم السبت.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس صافيةً إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ما بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غدامس، ويشمل بقية المناطق يوم السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و 23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بدايةً من السبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية