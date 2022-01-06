سميو: لقحنا نحو مليون و900 ألف من الأشخاص بالجرعة الأولى من مطعوم كورونا

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن معدل زيادة الإصابة بوباء كورونا طفيف ومنحصر في بعض المدن.

سميو أوضح في تصريحات صحفية إن عدد من تلقوا مطعوم الوباء بجرعته الأولى يناهز المليون و900 ألف والجرعة الثانية يصل إلى 900 ألف، مبينًا أن الإقبال على التطعيمات في تزايد خاصة مع ظهور متحور أوميكرون.

وشدد سميو على مواصلة المركز عملية تطعيم طلبة المدارس للفئات العمرية المستهدفة وسعيه لتوفير التطعيمات الروتينية للعام 2022 مؤكدا أن الاجتماعات متواصلة بهذا الشأن لاسيما وأن الكميات المتوفرة ستبدأ في النفاد ما قاد لمراسلة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتوفير اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية.