السوق الرسمية: الدولار يتراجع أمام الدينار

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة مع سعر أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.59 دينار من 4.60 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.22 دينار، واليورو عند 5.19 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار، بينما خسر سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا مسجلًا 0.33 دينار مقابل 0.34 دينار أمس.

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