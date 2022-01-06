“مكافحة الأمراض” يسجل 643 إصابة و 15 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 643 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,503 عينات.

ووفق بيان المركز رقم 606؛ فقد سُجّل شفاء 532 حالة، إلى جانب تسجيل 15 حالة وفاة على مستوى البلاد، 10 منها بالمنطقة الغربية، وخمس بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 11,7% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 392,276، منها 7,398 حالة نشطة من بينها 135 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 379,111 حالة، ووفاة 5,767 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,893,342 شخصًا منهم 870,187 تلقوا الجرعة الثانية .

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