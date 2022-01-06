الدولار واليورو يتراجعان أمام الدينار في السوق الموازية

تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية مقابل الدينار في السوق الموازية، الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار نصف قرش إلى 4.965 دينار مقابل 4.97 دينار أمس، واليورو قرشين إلى 5.52 دينار مقابل 5.54 دينار.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما بقيت الليرة التركية عند 0.36 دينار والدينار التونسي عند 1.75 دينار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، هبط سعر كسر الذهب (عيار 18) ثلاثة دنانير إلى 209 دنانير مقابل 212 دينارًا أمس.

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