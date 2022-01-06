بعيو: قناة الجزيرة الإخوانية جاهزة لتأجيج الفتنة في كل مكان

ليبيا – أبدى رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو سخريته الشديدة من الطريقة التي تتعامل بها قناة الجزيرة القطرية مع تطورات الأحداث في العالم.

بعيو أوضح في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بروك” طالعتها صحيفة المرصد إن قناة الجزيرة القطرية التي وصفها بـ “الإخوانية” تنقل باهتمام الفوضى في كازاخستان رغم أن شعبها لا يتكلم العربية ما يعني إن رسالتها للعرب مفادها أنها جاهزة لتأجيج الفتنة في كل مكان.

وأضاف بعيو مدونا:”الله يرحم هشام الشوشان ضحية فتنة الجزيرة ويرحم ليبيا من الإخوان”.

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