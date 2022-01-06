أشعلها صراع المال.. اشتباكات بمشروع الهضبة في طرابلس

شهدت مدينة طرابلس في ساعات الصباح الأولى اليوم اشتباكات قيل أنها بين مجموعات تابعة للكتيبة 301 بإمرة عبد السلام الزوبي وآخرين تابعين لجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي

وقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بالقرب من موقع الاشتباكات تظهر كتافة في أصوات الرماية في المنطقة الواقعة بين معسكر حمزة و”محطة وقود الفراحيت” في منطقة مشروع الهضبة.

وكان القيادي في قوات بركان الغضب اشرف مامي قد ألمح قبل اندلاع الاشتباكات إلى أن أموالا وزعت من الحكومة على أمراء المجموعات المسلحة المتورطة في التوتر الأمني الأخير بالعاصمة غير أن هناك خلاف قد برز حول القيم المرصودة .

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