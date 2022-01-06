توفيق الشهيبي: أستبعد أن يعقد البرلمان جلسة الأسبوع القادم هربا من المتظاهرين

أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي أنه يستبعد أن يعقد مجلس النواب جلسته الأسبوع القادم هربًا من المتظاهرين.

وقال الشهيبي عبر “تويتر”، “أستبعد أن يعقد مجلس النواب جلسة الأسبوع القادم وذلك هربا من المتظاهرين ضدهم أمام مقر المجلس”.

وتابع، “وبالمرة تضييع المزيد من الوقت لضمان تضييع أي فرصة ممكنة لإجراء الانتخابات”.

وأردف الشهيبي في تغريده أخرى، “مرة أخرى أذكر بكلام النائب بوبكر الغزالي “إن لم يخرج الشارع ويتظاهر أمامنا فإن مجلس النواب سيعلن خارطة طريق تمدد فترة بقائه ولن يكون هناك انتخابات”.

وعقب موضحًا، “النائب أكدها بشكل واضح ولم يبطن كلامه باعذار واهية كما فعل الكثير من زملائه في المجلس”.