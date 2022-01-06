دردور: يجب تقليص عدد منتسبي الجيش وتخفيض مرتباتهم إلى الحد الأدنى

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أنه “يجب تقليص عدد منتسبي الجيش وفق نسبة عدد السكان”.

وقال «دردور»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “الفرق بين المؤسسة العامة والمؤسسة الخاصة، هو ارتباط الأخيرة بالفرد والعائلة”، على حد قوله.

وتابع؛ “ولهذا يجب تقليص عدد منتسبي الجيش وفق نسبة عدد السكان وتخفيض مرتباتهم إلى الحد الأدنى حتى لا يتسرب الشباب من المدارس إلى الجيش”، بحسب زعمه.

وختم مدعيًا أنه “من الضروري إعادة تدريب الأعداد المتبقية على الولاء للوطن وحماية الحدود”، بحسب تعبيره.