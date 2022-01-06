الخارجية البريطانية تجدد مطالبة رعاياها بمغادرة ليبيا فورًا وعدم السفر إليها

ليبيا – أدخلت الخارجية البريطانية تحذيرًا سابقًا أطلقته في العام 2014 حيز سريان المفعول بشأن سفر رعاياها إلى ليبيا مع تقديم نصيحة للمتواجدين في الأخيرة.

بيان رسمي صادر عن الخارجية البريطانية تابعته وترجمته صحيفة المرصد شدد على وجوب مغادرة كل بريطاني يتواجد في ليبيا حاليا فورا وفي أقرب فرصة ممكنة فضلا عن تجديد التحذير الخاص بعدم السفر إلى البلاد الذي تم إطلاقه عام 2014.

وتابع البيان إن كل الرحلات من وإلى ليبيا وفي داخل أراضيها ستكون تحت طائلة مسؤولية المسافر نفسه لأن الأوضاع الأمنية المحلية هشة في الوقت الحالي ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة من دون سابق إنذار على حد تعبير الخارجية البريطانية.

ترجمة المرصد – خاص

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