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الصور يتابع سير العمل الأمني في مدينة زليتن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد النائب العام الصديق الصور اجتماع عمل شامل مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد عبد الحكيم الخيتوني.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أكد أن الاجتماع الذي ضم مدير أمن زليتن العقيد عطية الطالب ورئيس البحث الجنائي زليتن وأعضاء من النيابة شهد استعراض الأوضاع الأمنية داخل في المدينة وسير العمل الأمني فيها.

وتابع الاجتماع وفقا للبيان ضبط المجرمين والمطلوبين للنيابة العامة ومدى التزام رجال الشرطة في تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عنها واحترام الإجراءات التشريعية ومناقشة آخر المهام المنجزة بناء على تعليمات الصور حول البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فيها.

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قناة ليبيا الحدث

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