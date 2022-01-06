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«الدبيبة» يلتقي مجلس بلدية العزيزية ويتفقد صيانة المجمع الإداري

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات ببلدية العزيزية ومنها صيانة وتجهيز المجمع الإداري وتوسعة الطريق الرئيسية بالمدينة والخدمات الأساسية لها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان، أن “الدبيبة التقى خلال الزيارة أعضاء المجلس البلدي ومدير الأمن بالمنطقة واستمع للصعوبات التي تواجه المدينة، ووجه تعليماته لوزير الحكم المحلي بمتابع أوضاع بلديات العزيزية الكبرى والعمل على حل مشاكلها”.

وكان “رئيس الحكومة قد أجرى زيارة للمنطقة في مايو الماضي، وأعطى تعليماته حينها بتوسعة الطريق الرئيسي وصيانة وتجهيز المجمع الإداري الذي تضرر جراء الحروب المختلفة في السنوات السابقة”.

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الدبيبة بلدية العزيزية

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صحيفة الساعة 24

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