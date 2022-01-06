بن شرادة لـ«بوابة إفريقيا»: يجب معالجة الأسباب المؤدية لتعطيل الانتخابات في 24 ديسمبر

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

06 January, 2022

رأى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى تعطيل الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وقال بن شرادة في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “سبب تعطيل الاستحقاقات الانتخابية هو عدم التوافق على التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ونؤكد أنه ما لم يتم التوافق على تلك القوانين والتشريعات فلن يكون هناك انتخابات في البلاد”.

وأضاف بن شرادة، “من الممكن أيضا الذهاب للاستفتاء على الدستور ليصبح هو القانون الرئيسي المتوافق عليه من الجميع وبالتالي إجراء الانتخابات وفقاً لأحكامه والخروج من هذه الأزمة”.