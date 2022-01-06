العثور على قذائف حربية بمنطقة “قرقوزة” في ورشفانة

عثرت فرقة تابعة لإدارة الهندسة العسكرية على قذائف ومخلفات حرب بمقبرة الخروبة وإحدى مزارع المواطنين القريبة منها في منطقة “قرقوزة” في ورشفانة.

وتمثلت المخلّفات التي عثرت عليها الفرقة في قذائف هاوتزر وقذائف مدفعية ودبابات إلى جانب مقذوفات صواريخ “سي 5”.

وحثّت الفرقة المواطنين على ضرورة الإسراع في الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بوجود أجسام غريبة؛ حتى يتم التعامل معها وإزالتها بمعرفة الفرق المختصة.

وأُزهقت أرواح عدد من المواطنين والأجانب وأصيب آخرون؛ بسبب انفجارات مخلفات الحروب في المناطق التي كانت مسرحًا للعمليات العسكرية عام 2019.

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