الهمالي: لاحظت “إصرار” النويري على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت

أكد المرشح لمجلس النواب، علي الهمالي، أنه لاحظ “إصرار”، فوزي النويري، رئيس مجلس النواب المكلف، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت.

وقال الهمالي، عبر “فيسبوك”: “جمعنا لقاء بديوان مجلس النواب بطرابلس مع الأخوة والأصدقاء، رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري وعضوي مجلس النواب الدكتور علي العيساوي، يوسف الفرجاني”.

وأضاف “تحدثنا عن الشأن الليبي والأسباب التي حالة دون تمام العملية الانتخابية”

وتابع “لاحظت إصرار هم علي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأسرع وقت ممكن على قاعدة صحيحه وبتوافق جميع الأطراف”

واستطرد “شكرا سيادة الرئيس وشكرا السادة الأعضاء علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.