بلدية زليتن: الإمداد الطبي معدوم.. ومركز عزل كورونا يعمل بتبرعات من رجال الأعمال

ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية زليتن إسماعيل الجوسمي إن هناك ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في بلدية زليتن، مؤكدًا أن مركز العزل ممتلئ بالحالات، وبلغ عدد المصابين 17 حالة، بعدما كان يتراوح بين 4 و5 حالات فقط.

الجوسمي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، أوضح أن مركز العزل في زليتن يستقبل حالات من مصراتة والخمس ومسلاتة وترهونة.

وبيّن أن مصنع الاكسجين في المدينة يعمل بوتيرة جيدة، ولكن الشركة الموردة لسائل الأكسجين قد توقف إمداد المصنع في أي لحظة؛ بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة.

الجوسمي نوه إلى أن الإمداد الطبي لمركز العزل معدوم، قائلًا: “لم نُزوّد بالمعدات منذ فترة، ومركز العزل يعمل الآن بتبرعات من رجال الأعمال، وهناك عزوف من الكوادر الطبية والطبية المساعدة؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة”.

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