“ويليامز” تجدد دعم الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، التأكيد على وقوف المنظمة الأممية إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بإجراء الانتخابات من أجل إنهاء الفترة الانتقالية، التي وصفتها بـ”الطويلة”.

وشددت “ويليامز”، خلال لقائها عددًا من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات في ليبيا؛ على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدمًا في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ونقلت مطالبة التنسيقية بعدم الالتفاف على إرادة 2,8 مليون ناخب ليبي سجلوا في سجل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر الماضي، بحسب ما أورده الحساب الرسمي لـ”ويليامز” على منصة تويتر.

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