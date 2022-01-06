نصية : المصالحة جزء مهم في تحسين مسار توحيد الصفوف

وصف النائب، عبد السلام نصية، عضو لجنة خارطة الطريق، المصالحة الوطنية بأنها جزء لا يتجزأ من الخارطة، وأن اللجنة ترى أن ملف المصالحة الذي كلف به المجلس الرئاسي مهم، وتم الاستماع للمجلس الرئاسي حول عمله بالخصوص، مضيفا أن المجلس يحتاج لتشريعات وقرارات يمكن تضمينها في خارطة الطريق لحل المشكلة والخروج من المراحل الانتقالية.
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قناة ليبيا
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