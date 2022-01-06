ميد أفريكا تايمز: ضبط 200 كيلوغرام من الكوكايين قبل وصولها إلى جنوب ليبيا

كشف تقرير ميداني نشره موقع “ميد أفريكا تايمز” الإخباري الإفريقي الناطق بالإنجليزية عن الإيقاع بتنظيم إجرامي يستخدم ليبيا كممر لتهريب المواد المخدرة.

التقرير المقتضب الذي نقلت تفصيله صحيفة المرصد أكد تظافر جهود أجهزة محاربة الجريمة المنظمة في نيجيريا بهدف التمكن من ضبط 200 كيلوغرام من الكوكايين في حاجز يقع في إطار صحراء تينيري على بعد 80 كيلومترا شمالا على طريق أغاديز الحدودي الليبي.

وأضاف التقرير إن البحث الشامل لمركبة إدارية تابعة لعميد بلدية فاتشي باسم شارو رمضان قاد للعثور على 199 من قوالب الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين دولار مشيرا إلى أن رمضان كان يسعى لإيصال هذه الكمية إلى حيث تجار المخدرات في جنوب ليبيا.