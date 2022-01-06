“الضراط” يدعو الشباب للمشاركة في الحوار.. لصياغة مقترح المصالحة

نظم مكتب دعم السياسات العامة التابع للمجلس الرئاسي، بالشراكة مع المنظمة الليبية للتنمية والاستقرار، يوم أمس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “دور الشباب في صياغة خارطة الطريق القادمة وإنجاز المصالحة الوطنية”.

وأكد مدير المكتب محمد الضراط، على أهمية الدور الحيوي الذي تستطيع فئة الشباب في ليبيا القيام به في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة.

وأوضح محمد الضراط رؤية ومشروع المكتب حول المصالحة الوطنية ومرتكزاتها الضامنة استدامتها في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مستقرة قابلة للتطور والازدهار، داعيًا الشباب إلى المشاركة في الحوار حول مقترح المصالحة الوطنية الشاملة والإسهام في رسم خارطة طريق سياسية يمكن من خلالها العبور من حالة الفوضى واستدامة المراحل الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والنهضة.

وشملت أعمال الورشة عرضين مرئيين، تناول الأول رؤية ونموذج مكتب دعم السياسات للمصالحة الوطنية الشاملة الذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي: التحول الديمقراطي، وهيكلة الاقتصاد، والحكم المحلي، بينما تناول الثاني طرح المراحل الانتقالية المتعاقبة وأبرز ملامحها التي شكّلت المشهد السياسي الليبي طيلة عقد كامل.

وشارك في أعمال الورشة عددٌ من النخب الشبابية المتنوعة من منظمات وأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، وعددٌ من الأكاديميين والباحثين.

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