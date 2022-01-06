الشركسي يرفض الحديث عن خارطة طريق جديدة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد هي مرحلة نهاية خارطة الطريق، رافضا أي أطروحة تتكلم عن خارطة طريق جديدة، وبالذات التي تصدر من مؤسسات لا تمتلك شرعية، لأن شرعيتها نفذت عندما جاء الاتفاق السياسي، حسب قوله.

وعرج الشركسي على أن هناك أخطاء حصلت من كل الأطراف السياسية الفاعلة المناط بها إرجاء الانتخابات سواء في إطار التشريعات أو تنفيذها وحتى من القضاء نفسه، مشيرا إلى أن مجلس النواب تباطأ وتلكأ، حيث إنه أصدر القانون عدة مرات وعدله، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك تعاون مع مجلس النواب والمفوضية لرفع القوة القاهرة التي سببت تأجيل الانتخابات.

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