الغرياني: الأجسام السياسية الحالية تتلاعب بالوقت لتآكل المال العام

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن أعضاء مجلسي النواب والدولة يأخذون مرتبات كبيرة، ولا يعملون لصالح الدولة، مؤكدًا أن هؤلاء الأعضاء يعملون العمل الذي يمدد بقاءهم في مناصبهم للحصول على أموال بغير وجه حق.

وقال الغرياني، في مقابلة عبر قناة “التناصح” التي يمتلكها، إن “الأجسام السياسية الحالية تتلاعب بالوقت لتستمر نكبة ليبيا وتمدد لنفسها لتآكل المال العام”، معتبرًا ما يحدث في ليبيا الآن تخديرا للمواطنين ونوع من مضيعة الوقت لتستمر ضياع الدولة.

وبشأن المال العام، دعا الغرياني جميع المؤسسات في ليبيا للمحافظة عليه، مُشددًا على ضرورة أن يقدره المسؤولون لأنه شأنه عظيم، وملك للأمة كلها.

وحذر من أن التعدي على المال العام غلول ومن الكبائر، وأنه لا يجوز للموظف بالدولة أن يتقاضى مرتبًا دون أن يعمل ولا لمسؤول أن يعطى أعطية لمعاملة يسرها للجهة المعطية.

وكشف عن وجود مليون رقم وطني مزور يأخذون مرتباتهم، مشيرًا إلى أن ميزانية المرتبات وصلت إلى 33 مليار ومرشحة إلى أن تصل إلى 50 مليار.

وطالب بتشكيل لجنة خاصة من قبل الحكومة والنائب العام للتحري والتحقيق في إهدار المال العام، مشددا على ضرورة عدم مجاملة خليفة حفتر وعقيلة صالح والخوف فقط من الله.

وأشار إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، قال أمام البرلمان إنه قام بعمل صيانة لمبنى بـ54 مليونا، مُتسائلاً: “أليس هذا غلول وآخذ مال عام؟”.

وفيما يخص انقطاع الكهرباء المتكرر، قال الغرياني إن هذا لا يبرر عدم تخليص المستفيدين منها من دفع الفواتير للشركة، مؤكدًا أن المواطن الذي لا يدفع فاتورة الكهرباء ويتهرب منها ففعله من باب الغلول، وأن مؤسسة الكهرباء التي تتهاون في جلب الأموال من الناس فعلها يدخل في باب الغلول أيضًا.