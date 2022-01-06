افتتاح مبنى جوازات عين زارة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مبنى جوازات عين زارة الذي تم صيانته ضمن مشاريع عودة الحياة ببلدية عين زارة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن افتتاح مبنى الجوازات جرى بحضور وزير الداخلية هالد مازن، وعميد بلدية عين زارة علي القيادي، ورئيس مصلحة الجوازات يوسف عبدالله مراد، ومدير أمن طرابلس محمود ضو العابد.

وبينت المكتب الإعلامي للحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من أماكن إقامتهم.

كما تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس عددًا من المشروعات ببلدية العزيزية ومنها صيانة وتجهيز المجمع الإداري وتوسعة الطريق الرئيسية بالمدينة والخدمات الأساسية لها.

والتقى الدبيبه خلال الزيارة أعضاء المجلس البلدي ومدير الأمن بالمنطقة واستمع للصعوبات التي تواجه المدينة، ووجه تعليماته لوزير الحكم المحلي بمتابع أوضاع بلديات العزيزية الكبرى والعمل على حل مشاكلها.