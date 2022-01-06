لجنة خارطة الطريق تستعرض مهام عملها مع “ويليامز” و”زينينغا”

استعرضت لجنة خارطة الطريق، اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب في طرابلس، مع كلٍّ من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز ومنسق البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا؛ طبيعة عملها ومهامها.

وبحسب الإيجاز الصحفي رقم 6 للجنة ؛ فقد شهد اللقاء استعراض لقاءات “ويليامز” و”زينينغا” مع عددٍ من الأطراف الدولية والداخلية المختلفة.

وأكدت المسؤولان الأمميان، خلال اللقاء، على دعمهما الكامل للجنة في توجهاتها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، على منصة “فيس بوك”.

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