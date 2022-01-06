القيادة العامة :الدبيبة أوقف صرف صك مرتبات الجيش

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي ،عن وقف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ،صرف صك مرتبات الجيش الوطني الليبي.

وقالت القيادة العامة في بيان صحفي ،إن الدبيبة أوقف الصكوك في ظل صرفه هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد ،وأضاف أن الجيش يحمي النفط الذي بلغت إيراداته هذه السنة 103 مليار دينار، رغم ذلك قطع الدبيبة وعائلته مرتباته.

و أضاف البيان أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وأبنائهم ،و قالت “وجدنا انفسنا مضطرين للاستدانة لتوفير الاحتياجات اليومية للجنود”.

وأشارت إلى أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود.