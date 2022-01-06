مندوب ليبيا في الجامعة العربية يناقش الوضع الليبي مع عمرو موسى

ناقش مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت الأوضاع السياسية في ليبيا مع الأمين العام الأسبق للجامعة عمرو موسى، خلال اجتماع بينهما اليوم الخميس.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك على المستويين السياسي والإنساني، وفق بيان صادر عن المندوب.

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وشدد ثابت على «أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية فى العمل على توافق الاراء، وتوحيد الرؤى، وتنمية الحوارات العربية، بما يخدم قضايانا المصيرية من أجل ايجاد حلول ناجعة ومستدامة للازمات العربية».

وقال موسى إنه حريص على متابعة تطورات ومستجدات المشهد الليبي، متمنياً أن تتحقق آمال الشعب الليبي، وتطلعاته باتجاه «استعادة بناء الدولة المدنية».

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