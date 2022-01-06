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السيسي وديبي يبحثان آلية إخراج كافة المرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء مع محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد تطورات الأوضاع في ليبيا.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي صرح وفقًا لما نقلته صحيفة “الشروق” المصرية أن الجانبين اتفقا على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا، آلية واضحة لخروج كافة العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم الى المحيط الإقليمي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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