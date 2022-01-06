مصلحة الطيران المدني تتفقد مطار حقل الغاني

زار منسق عمليات الطيران والترحيل بشركة الهروج للعمليات النفطية، عمران الشريف، حقل الغاني النفطي، رفقة مفتشي المطارات المكلفين من مصلحة الطيران المدني، وذلك استكمالا لمشروع إعادة الإنتاج من الحقل، سعيا من لجنة إدارة الشركة إلى تخفيف مشقة السفر على المستخدمين من وإلى الحقل.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، إنه تم تفقد المهبط الترابي، ومدى صلاحيته لاستقبال طائرات توين أوتير، ومطابقته للمعايير والشروط الفنية حسب اللوائح المعمول بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية، أي سي اي أو، بالإضافة إلى استعراض تجهيزات مستخدمي الأمن والسلامة والمطافئ والإسعاف، ومدى استعدادهم لحالات الطوارئ.

مضيفا أن مصلحة الطيران المدني ستقوم بمراجعة ما تم توثيقه خلال الزيارة تمهيدا لإصدار تصريح لبدء الرحلات عبر المهبط الترابي بمطار حقل الغاني خلال الأيام القادمة.

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