اللواء المحجوب: الدبيبة أوقف صرف مرتبات القوات المسلحة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب قيام رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولاتيها عبدالحميد الدبيبة بوقف صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية.

اللواء المحجوب، وفي بيان صحفي نشره عبر صفحته الرمسية بفيسبوك، قال: “إن الدبيبة أوقف الصكوك في ظل صرفه هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد”.

وأكد أن “القوات المسلحة هي من تحمي النفط الذي بلغت إيراداته هذه السنة 103 مليار دينار، رغم ذلك قطع الدبيبة وعائلته مرتباتها”.

و أضاف: “أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وأبنائهم”.