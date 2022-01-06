سرقة أسلاك كهربائية بإدارة توزيع ترهونة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط عالي من خط بن سعدان من المحطة الفرعية العزيل مسافة 1500 متر، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض من محول جبريل جمعة مسافة 600 متر بإدارة توزيع ترهونة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية .

وجددت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” مناشدتها الجهات الاعتبارية بالتدخل العاجل واتخاذ موقف حازم للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتتسبب في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وتراجع مستوى أداء الشبكة العامة فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ما يحدث من تعديات على مكونات الشبكة في العديد من المناطق أثر سلباً على أداء الشبكة الكهربائية وفي إجراء أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة.