مفوضية الانتخابات تبحث توقيع اتفاقية شراكة مع نقابة المحامين

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، رفقة نقيب المحامين عبد الرؤوف قنبيج والوفد المرافق له؛ إمكانية توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بخصوص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ويأتي الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس مفوضية الانتخابات بطرابلس، في إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية؛ من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة، وفق بيان المفوضية.

من جانبه، جدد وفد نقابة المحامين دعم النقابة لإجراء الانتخابات خلال المدة القريبة القادمة بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه.

يُذكر أن رئيس النقابة العامة للمحامين، عبد الرؤوف قنبيج؛ تولى الدفاع عن المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة أمام دوائر الطعون الانتخابية، الأمر الذي أثار الجدل حول حياد النقابة وموقفها من المرشحين للانتخابات الرئاسية.

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