السايح يبحث مع نقيب المحامين الدعم الفني لإنجاز الانتخابات

اجتمع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، برئيس النقابة العامة للمحامين في ليبيا، عبد الرؤوف قنبيج والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحسب بيان المفوضية، فإن الاجتماع يأتي في إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة.

كما بحث الحاضرون، إمكانية توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بخصوص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية .

وجدد الوفد، دعم النقابة لإجراء الانتخابات خلال المدة القريبة المقبلة بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية، التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، مثمنين الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.