الجراري: الجواز الأخضر ساري المفعول في منفذ امساعد والمطارات المصرية

نفى رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري منع السلطات المصرية استخدام جواز السفر الأخضر القديم أثناء الدخول والخروج.

وقال الجراري في تصريحات لقناة “تلفزيون المسار” رصدتها “الساعة 24″، إن أنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن منع السلطات المصرية حق الدخول للمواطنين الليبيين بجواز السفر الأخضر، فاستغربناه لأنه لم يصل إلى الشركات الجوية الليبية.

وأضاف: “تواصلنا مع الأشقاء المصريين في منفذ السلوم البري ومطار برج العرب والجهات المختصة، نفوا هذه الأنباء وأكدوا أن الجواز الأخضر لا يزال ساري المفعول، بشرط أن تكون الملامح واضحة لصورة الشخص”.

وتابع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة : “تواصلنا مع رئيس قسم الجوازات بمنفذ امساعد الليبي وأوضح لنا أن الأمور عادية جدا بالنسبة للجواز الأخضر وهو ساري المفعول ما لم يكن هناك اختلاف في الصورة أو تشابه أسماء.

وأكد: “نطمئن كل الليبيين بأن الجواز الأخضر ساري المفعول لدى السلطات المصرية ونحن على استعداد لأي تقديم للمساعدة أو استفسار”.