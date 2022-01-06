الغويل يعقد اجتماعا موسعا بوزارة الثقافة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |
06 January, 2022
عقد وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل اجتماعاً موسعا صباح اليوم ضم وكيل الوزارة و عدداً من مدراء الإدارات و ذلك لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة.
في مستهل الاجتماع دعا الوزير استعراض المعوقات و الصعوبات التي تعترض عملهم و سبل حلها.
وشددالدكتور الغويل على أن يكون قطاع الثقافة مضيئاً و متحركاً و فاعلاً و أن يتحمل مسؤولياته الوطنية إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى.
وأكد على أهمية إعادة بناء الثقة بالمثقفين و المبدعين أصحاب الفكر النير القادرون على أن يعيدوا للثقافة الليبية صورتها المشرقة وفق تعبيره
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