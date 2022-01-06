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الغويل يعقد اجتماعا موسعا بوزارة الثقافة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

06 January, 2022

عقد وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل  اجتماعاً موسعا صباح اليوم ضم وكيل الوزارة و عدداً من مدراء الإدارات  و ذلك لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة.

في مستهل الاجتماع دعا الوزير استعراض المعوقات و الصعوبات التي تعترض عملهم و سبل حلها.

وشددالدكتور الغويل على أن يكون قطاع الثقافة مضيئاً و متحركاً و فاعلاً و أن يتحمل مسؤولياته الوطنية إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى.

وأكد على أهمية إعادة بناء الثقة بالمثقفين و المبدعين أصحاب الفكر النير القادرون على أن يعيدوا للثقافة الليبية صورتها المشرقة وفق تعبيره 

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بوابة افريقيا الاخبارية

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