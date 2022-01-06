الغويل يعقد اجتماعا موسعا بقيادات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

عقد المكلف بتسيير وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، صباح الخميس، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة في طرابلس، لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة.

وأضاف المكتب الإعلامي للوزير أن الغويل دعا في مستهل الاجتماع وكيل الوزارة وعددا من مديري الإدارات بالوزارة إلى استعراض المعوقات والصعوبات التي تعترض عملهم وسبل حلها.

وأكد الغويل خلال الاجتماع على ضرورة أن «يكون قطاع الثقافة مضيئا ومتحركا وفاعلا ويجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى»، مشددا على «أهمية إعادة بناء الثقة بالمثقفين والمبدعين أصحاب الفكر النير القادرين على أن يعيدوا للثقافة الليبية صورتها المشرقة».

– «وال»: تكليف سلامة الغويل بتسيير مهام وزارة الثقافة

– إطلاق وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية من الحبس الاحتياطي

– النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا

ويوم الإثنين، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، تسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، اعتبارا من 3 يناير الجاري حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وجاء تكليف الغويل بتسيير وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في أعقاب توقيف الوزيرة مبروكة توغي من قبل النيابة العامة، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، قبل إطلاقها يوم الأحد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا