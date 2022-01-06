مدير منفذ وزان: حركة المسافرين بين البلدين تسير بشكل طبيعي وتشهد ازدحامًا في الاتجاهين

ليبيا – أكد مدير الحجر الصحي بمنفذ وازن مسعود شمسان أن حركة المسافرين بين البلدين تسير بشكل طبيعي، وتشهد ازدحامًا في الاتجاهين.

شمسان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس، نبه إلى أن المنفذ يلزم المسافرين بإبراز بطاقة التطعيم وشهادة تحليل تفيد بخلوهم من الفيروس كما يجري تحليلًا سريعًا لمن يشتبه في إصابتهم.

وأضاف: “سيارات الإسعاف الليبية تُمنع من دخول الأراضي التونسية وفق تعليمات السلطات التونسية، والمرضى يستقلون سيارات إسعاف تونسية على نفقتهم رغم إلغاء القرار المرة السابقة”.

شمسان وصف الوضع الوبائي في المنفذ بـ”المستقر”، لافتًا إلى أن الحالات التي كانت في الحجر تماثلت للشفاء، ولم يُسجل إصابات جديدة منذ يومين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية