النائب العام يؤكد ارتباط تجارة المخدرات بشبكات غسل الأموال

أكد النائب العام الصديق الصور، ارتباط المجموعات القائمة على إدارة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمجموعات القائمة على ارتكاب جرائم غسل الأموال والإرهاب.

وأوضح النائب العام، خلال لقائه قيادات أمنية بجهاز مكافحة المخدرات، أن التقارير الواردة لمكتبه تؤكد اتساع نشاط توريد المواد المخدرة عبر منافذ الدولة الليبية، دون أن تسفر إجراءات الاستدلال عن تحديد هوية الضالعين في تلك الأنشطة المجرمة شرعًا وقانونًا.

وحثّ “الصور” أعضاء جهاز مكافحة المخدرات على تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة الجناة، حتى تتم ملاحقتهم محليًا ودوليًا وتعزيز الجهود الرامية إلى الحدّ من الخطر الذي يتعرض له المجتمع الليبي نتيجة تنامي هذه الظاهرة التي تؤثر على الجوانب الصحية والاجتماعية .

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