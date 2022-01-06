عاجل.. القيادة العامة:نحن من نحمي النفط وعائداته التي تذهب لعائلة الدبيبة السماسرة

القيادة العامة : الدبيبة أوقف صرف صك مرتبات القوات المسلحة بحجة عدم وجود رصيد بينما صرف هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد.

القيادة العامة : الجيش الذي قطع عنه الدبيبة وعائلته المرتبات هو الذي يحمي النفط الذي بلغت ايراداته هذه السنة 103 مليار دينار .

القيادة العامة : قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وابنائهم .

القيادة العامة : وجدنا انفسنا مضطرين للإستدانة لتوفير الاحتياجات اليومية للجنود والقوات التي تحمي النفط وعائداته التي تذهب لعائلة الدبيبة السماسرة.