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عاجل.. القيادة العامة:نحن من نحمي النفط وعائداته التي تذهب لعائلة الدبيبة السماسرة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة ACC نيوز
مصدر الخبر / وكالة ACC نيوز

القيادة العامة : الدبيبة أوقف صرف صك مرتبات القوات المسلحة بحجة عدم وجود رصيد بينما صرف هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد.

القيادة العامة : الجيش الذي قطع عنه الدبيبة وعائلته المرتبات هو الذي يحمي النفط الذي بلغت ايراداته هذه السنة 103 مليار دينار .

القيادة العامة : قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وابنائهم .

القيادة العامة : وجدنا انفسنا مضطرين للإستدانة لتوفير الاحتياجات اليومية للجنود والقوات التي تحمي النفط وعائداته التي تذهب لعائلة الدبيبة السماسرة.

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وكالة ACC نيوز

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