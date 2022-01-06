وليامز: دعوتُ مجلس النواب لوضع جدول زمني محدد لعقد الانتخابات

دعت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني وليامز مجلس النواب لوضع جدول زمني محدد لعقد الانتخابات في ليبيا.

والتقت وليامز اليوم الخميس لجنة خارطة الطريق في مقر مجلس النواب في طرابلس، حيث قالت في تغريدة على “تويتر” عقب الاجتماع: “كان لدينا اجتماع مبدئي إيجابي مع لجنة خارطة الطريق لمجلس النواب في مكتب البرلمان في طرابلس، وأثنيت على اللجنة لتنوع أعضائها وروح الوحدة التي تحلت بها ورغبتها الواضحة في البناء على هذه النوايا الحسنة المتجددة”.

وأضافت: “حددت اللجنة خطتها للاجتماع خلال فترة قصيرة بعدد من الفئات والأحزاب المختلفة في جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري، ولقد شددتُ على أهمية اتباع نهج عملي ومقيد بالوقت مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على الزخم للانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب مسجل في ليبيا”.

وتابعت: “كما عرضتُ دعم الأمم المتحدة في أي جهود من شأنها أن تساعد في جمع الليبيين معًا لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة”.