مجلس النواب يبحث مع الهيئة التأسيسية دعم المسار الدستوري

بحث رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري اليوم الخميس مع لجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه درى خلال اللقاء الذي جرى خلال اللقاء الذي جرى بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي وتحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.