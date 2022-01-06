هدية: مصير الاستحقاق الانتخابي يتأرجح حاليًا بين صراعات الإرادات الدولية والمحلية

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي زايد هديّة أن التعجيل بإجراء الانتخابات في ظلّ وجود عشرات الآلاف من العناصر المسلّحة والمقاتلين الأجانب ستكون محاولة فاشلة أخرى، قد تؤدي إلى نفس النتائج.

هدية وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية نت” شدد على أن إنقاذ الانتخابات الليبية، يتطلب تأجيلها لفترة طويلة نسبيًا حتى يتم حسم الجدل الدستوري والقانوني والاستفتاء على دستور توافقي وكذلك التعجيل بحسم ملفين هامين وهما المصالحة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان القبول بنتائج الانتخابات.

وأوضح أن مصير الاستحقاق الانتخابي يتأرجح حاليًا بين صراعات الإرادات الدولية وتلك المحلية.

وأشار إلى أن النزاع حول الأسماء المرشحة إلى الرئاسة والذي ما زال متواصلًا، كان سببًا رئيسيًا في تأجيل الانتخابات، حيث تريد بعض الدول التي لها مرشح قويّ انتخابات عاجلة على غرار روسيا التي تدعم سيف الإسلام القذافي، بينما تريد قوى دولية أخرى تعطيل الانتخابات حتى يتم إزاحة اسم أو أسماء المرشحين الذين قد يؤثر وصولهم للحكم على مصالحها.

كما لفت إلى أن أغلب الأطراف المحلية باستثناء معسكر النظام السابق، لها رغبة في تأجيل الانتخابات لا بل عدم إجرائها، خاصة تيار الإسلام السياسي، الذي يعرف أنّ شعبيته في الحضيض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية