“المسلاتي” يؤكد تعزيز قنوات التواصل الداخلي بين فروع الديوان

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي، حرص الديوان على تعزيز قنوات التواصل الداخلي بين فروع الديوان؛ لتعزيز مهام حفظ وصون المال العام.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها المسلاتي لفرع الديوان بطرابلس، حضر خلالها الاجتماع الفني للجنة اختيار مكاتب مراجعة الميزانية والحسابات الختامية، كما اطّلع على المشاكل والصعوبات المتعلقة بالفرع، والخطوات العملية لتذليلها ومعالجتها.

يُذكر أن زيارة المسلاتي تأتي في إطار تنفيذ برامج التواصل الداخلي والمتابعة الميدانية لأعمال ديوان المحاسبة بمختلف المناطق؛ لترسيخ مفهوم المشاركة واللامركزية.

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