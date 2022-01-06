وزارتي الشباب والعمل والتأهيل تبحثان خطة عمل مشتركة للعام 2022

طرابلس 06 يناير 2022 (وال)- عقد بمقر ديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس اليوم الخميس؛ لقاء بين وزير الشباب فتح الله الزني ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا.

حيث تم مناقشة عدد من الملفات أبرزها التدريب والتأهيل ومشاريع ريادة الأعمال للشباب الباحثين عن العمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، كما تم مناقشة آلية التعاون للبدء في المشروع الوطني للإدماج وإعادة التنمية والذي يستهدف فئة الشباب من القوى المساندة.

وثمن الوزير دور وزارة العمل والتأهيل في البرامج التي تقوم بها خصوصا لصالح شريحة الشباب، وأن وزارة الشباب تعمل على أن يكون العام 2022 عاماً للشراكة من أجل الشباب مع مختلف القطاعات الحكومية.

من جهته، أكد وزير العمل والتأهيل أن الوزارة تولي شريحة الشباب اهتماما خاصا عبر روزنامة التدريب والتأهيل للعام الجاري. (وال) ن هــ/ ر ت

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