المنسق الاجتماعي في سبها: الجيش الليبي قادر على حفظ الأمن في الجنوب

اشاد المنسق العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية محمد السنوسي بن مغايره بالمواقف الشجاعة والحاسمة للكتائب العسكرية التي حافظت الأمن في الجنوب الليبي وعملت جاهدة على راحة المواطن وحفظ سيادة البلاد.

وحسب تقرير عن الوضع الأمني والمعيشي في سبها يفيد بقيام مجموعة من الشباب المتطوعين بتوزيع المحروقات وغاز الطهي عن طريق اللواء طارق بن زياد.

وأشاد التقرير بدور القوات المسلحة بتأمين جميع المداخل والطرقات العامة من أجل استتاب الأمن وراحة المواطن.