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المنسق الاجتماعي في سبها: الجيش الليبي قادر على حفظ الأمن في الجنوب

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة ACC نيوز
مصدر الخبر / وكالة ACC نيوز

اشاد المنسق العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية محمد السنوسي بن مغايره بالمواقف الشجاعة والحاسمة للكتائب العسكرية التي حافظت الأمن في الجنوب الليبي وعملت جاهدة على راحة المواطن وحفظ سيادة البلاد.
وحسب تقرير عن الوضع الأمني والمعيشي في سبها يفيد بقيام مجموعة من الشباب المتطوعين بتوزيع المحروقات وغاز الطهي عن طريق اللواء طارق بن زياد.
وأشاد التقرير بدور القوات المسلحة بتأمين جميع المداخل والطرقات العامة من أجل استتاب الأمن وراحة المواطن.

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الجيش الليبي سبها ليبيا

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وكالة ACC نيوز

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